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Моуринью: «40-летний игрок не так силен, как 20-летний. Если только это не Ибра»

07:05

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к возрастным игрокам. По его мнению, профессия футболиста для молодых парней.

— Есть работы, требующие особой физической подготовки, например, футболист, — сказал Моуринью в интервью Tencent Sports. — У 40-летнего человека нет такого потенциала, как у 20 или 30-летнего, если только он не Златан Ибрагимович. Для тренировок вам нужен только мозг, а опыт и знания лишь улучшают вас.

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