Мотта может возглавить «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, нынешний наставник «шпор» Игор Тудор может лишиться своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. 42-летний Мотта считается одним из главных кандидатов.

«Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. От идущего 18-м «Вест Хэма» лондонцев отделяет всего одно очко.

Мотта находится без работы с марта 2025 года, когда покинул «Ювентус».

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