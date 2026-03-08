Мотта может возглавить «Тоттенхэм»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, нынешний наставник «шпор» Игор Тудор может лишиться своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. 42-летний Мотта считается одним из главных кандидатов.
«Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. От идущего 18-м «Вест Хэма» лондонцев отделяет всего одно очко.
Мотта находится без работы с марта 2025 года, когда покинул «Ювентус».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
3
|Лидс
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
4
|Халл Сити
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|
5
|Челси
|4
|2
|1
|1
|10-9
|7
|
6
|Брайтон
|4
|2
|1
|1
|13-5
|7
|
7
|Ливерпуль
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
8
|Эвертон
|4
|1
|3
|0
|5-3
|6
|
9
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|7-4
|6
|
10
|Ипсвич
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|
11
|Нот. Форест
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ньюкасл
|4
|1
|2
|1
|7-8
|5
|
13
|Сандерленд
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
14
|МЮ
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Борнмут
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|
16
|Кристал Пэлас
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
17
|Тоттенхэм
|4
|0
|2
|2
|0-5
|2
|
18
|Астон Вилла
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|
19
|Фулхэм
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
20
|Ковентри
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.09
|22:00
|Брентфорд – Челси
|- : -
|19.09
|14:30
|Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.09
|17:00
|Брайтон – Арсенал
|- : -
|19.09
|17:00
|Эвертон – Ипсвич
|- : -
|19.09
|17:00
|Лидс – Кристал Пэлас
|- : -
|19.09
|17:00
|Ман. Сити – Сандерленд
|- : -
|19.09
|17:00
|Ньюкасл – Халл Сити
|- : -
|19.09
|19:30
|Нот. Форест – Ковентри
|- : -
|20.09
|16:00
|Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|20.09
|18:30
|Фулхэм – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Даити Камада
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0
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