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Мотта может возглавить «Тоттенхэм»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, нынешний наставник «шпор» Игор Тудор может лишиться своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. 42-летний Мотта считается одним из главных кандидатов.

«Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. От идущего 18-м «Вест Хэма» лондонцев отделяет всего одно очко.

Мотта находится без работы с марта 2025 года, когда покинул «Ювентус».

Игор Тудор и&nbsp;Денис Казанский.При пожаре звонить Игору. Колонка Казанского — про будущее «Тоттенхэма»

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Игор Тудор
Тиагу Мотта
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 8-1 12
2
 Ман. Сити 4 4 0 0 8-2 12
3
 Лидс 4 2 2 0 7-3 8
4
 Халл Сити 4 2 2 0 5-2 8
5
 Челси 4 2 1 1 10-9 7
6
 Брайтон 4 2 1 1 13-5 7
7
 Ливерпуль 4 1 3 0 6-4 6
8
 Эвертон 4 1 3 0 5-3 6
9
 Брентфорд 4 1 3 0 7-4 6
10
 Ипсвич 4 2 0 2 7-10 6
11
 Нот. Форест 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ньюкасл 4 1 2 1 7-8 5
13
 Сандерленд 4 1 1 2 3-5 4
14
 МЮ 4 1 1 2 7-7 4
15
 Борнмут 4 0 3 1 6-7 3
16
 Кристал Пэлас 4 1 0 3 6-11 3
17
 Тоттенхэм 4 0 2 2 0-5 2
18
 Астон Вилла 4 0 1 3 1-7 1
19
 Фулхэм 4 0 1 3 4-7 1
20
 Ковентри 4 0 0 4 0-10 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 22:00 Брентфорд – Челси - : -
19.09 14:30 Тоттенхэм – Астон Вилла - : -
19.09 17:00 Брайтон – Арсенал - : -
19.09 17:00 Эвертон – Ипсвич - : -
19.09 17:00 Лидс – Кристал Пэлас - : -
19.09 17:00 Ман. Сити – Сандерленд - : -
19.09 17:00 Ньюкасл – Халл Сити - : -
19.09 19:30 Нот. Форест – Ковентри - : -
20.09 16:00 Борнмут – Ливерпуль - : -
20.09 18:30 Фулхэм – МЮ - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака
Букайо Сака

Арсенал

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Даити Камада
Даити Камада

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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