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Сегодня, 17:25

Мостовой: «Никогда не поставлю Холанна рядом с Месси»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил выбор форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим игроком по версии УЕФА.

«Я всегда останусь при своем мнении. Для меня Месси — один из самых гениальных игроков в истории. Но уже многие говорят: «Сколько можно только Месси?» Но какая разница, если он лучший? Я думаю, что на результат голосования повлияло то, что Месси уехал из Европы. Мы уже вряд ли увидим Месси и Роналду в списках на звание лучших игроков. Но я все же в этом году отдал бы награду Месси. Несмотря на то, что Холанн был хорош, и «Сити» выиграл все, я никогда не поставлю Холанна рядом с Месси», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

В сезоне-2022/23 норвежский футболист провел 53 матча за «горожан» во всех турнирах, отметился 52 голами и 9 результативными передачами. Также 23-летний форвард вместе с «Ман Сити» взял требл — команда выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005312166_aleksandr_mostovoy_nikogda_ne_postavlyu_holanna_ryadom_s_messi
Александр Мостовой
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
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«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
4
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
5
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
6
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
10
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
11
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
12
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
15
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
Результаты / календарь
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38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 3 : 2
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 3 : 0
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 3
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 4 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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