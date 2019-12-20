Мосгорсуд прекратил производство по иску «Рамблера» к Twitch

Мосгорсуд принял отказ компании Rambler Group от иска к американскому стриминговому сервису Twitch из-за прав на трансляции матчей чемпионата Англии, сообщает «РИА Новости». Как заявила в судебном заседании представитель «Рамблера», стороны пришли к соглашению и отзывают иск.

«Нам были предоставлены инструменты о борьбе с пиратством», — пояснила она причины такого решения.

Как отметил судья, теперь повторное обращение с иском в суде по тому же спору невозможно.

Rambler Group, обладающая эксклюзивными правами на трансляции матчей АПЛ в России, через суд потребовала от Twitch прекратить трансляции турнира и выплатить 180 миллиардов рублей. Однако затем стороны провели переговоры и подписали соглашение об урегулировании спора.