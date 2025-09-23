Мончи покинет пост президента по футбольным операциям «Астон Виллы»

Президент по футбольным операциям «Астон Виллы» Мончи в ближайшее время покинет клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, 57-летнего испанца сменит его соотечественник Роберто Олабе, который с 2018 по 2025 год был спортивным директором «Реал Сосьедад».

Мончи работает в «Астон Вилле» с 2023 года. Ранее он занимал пост спортивного директора «Севильи» и «Ромы».

После 5 туров «Астон Вилла» с 3 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.