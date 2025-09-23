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23 сентября 2025, 14:27

Мончи покинет пост президента по футбольным операциям «Астон Виллы»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент по футбольным операциям «Астон Виллы» Мончи в ближайшее время покинет клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, 57-летнего испанца сменит его соотечественник Роберто Олабе, который с 2018 по 2025 год был спортивным директором «Реал Сосьедад».

Мончи работает в «Астон Вилле» с 2023 года. Ранее он занимал пост спортивного директора «Севильи» и «Ромы».

После 5 туров «Астон Вилла» с 3 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Футбол
ФК Астон Вилла
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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