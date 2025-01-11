«Монако» заинтересован в подписании Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком «Монако», сообщает The Telegraph.

По информации источника, монегаски считают, что 27-летний англичанин поможет им побороться за трофеи в этом сезоне. В клубе надеются, что отсутствие подоходного налога в княжестве поможет «Монако» договориться с форвардом по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет продать Рэшфорда в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. Футболист не выходил на поле в последних 5 матчах «МЮ».