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«Монако» нацелился на Орье, которым ранее интересовался «Спартак»

13:42
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«Монако» заинтересован в подписании защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье в зимнее трансферное окно. Французский клуб хочет усилиться 27-летним ивуарийцем, заплатив за игрока 20 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

В прошедшее межсезонье Орье мог оказаться в «Спартаке». Но сделка, в конце концов, не состоялась.

27-летний Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 миллиона евро до вычета налогов.

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