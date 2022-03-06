Молодой игрок «МЮ» рассказал, что подражает Криштиану Роналду

Молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри рассказал, что думает о португальском форварде команды Криштиану Роналду.

«Я общаюсь с игроком, который работал больше всех в мире футбола, с Криштиану Роналду, я могу только учиться у него. Всегда смотрю, что он делает, делаю все как он.

Я вижу его ежедневно, у него есть только одно — работа. Он делает то, что полезно для его тела.

Однажды Роналду загорал без футболки. Я спросил: «Зачем ты это делаешь?» Он ответил: «Потому что это полезно, это дает витамины». С того дня я все время загораю», — цитирует Межбри издание Onze Mondial.

В этом сезоне португалец провел 23 матча в АПЛ, забив 9 голов и сделав 3 результативные передачи.