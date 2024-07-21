Молодежная команда «Ливерпуля» дважды покидала поле из-за расистских оскорблений на турнире в Германии
Молодежная команда «Ливерпуля» в возрасте до 18 лет дважды за два дня покидала поле после предполагаемых расистских оскорблений в адрес одного из игроков на молодежном турнире в Германии.
Английский Sky Sports сообщает, что в матче против молодежной команды франкфуртского «Айнтрахта» один из игроков немецкой команды якобы использовал расистское оскорбление в адрес одного из футболистов «Ливерпуля», после чего тренерский штаб, игроки и руководство в полном составе решили покинуть поле. Позже «Ливерпуль» обратился к организаторам турнира с просьбой провести расследование инцидента.
В свою очередь, спортивный директор «Айнтрахта» Тиммо Хардунг опроверг обвинения в расизме. «Айнтрахт Франкфурт» — многокультурный клуб, и у нас есть четкие ценности, по которым мы живем и которым постоянно требуем следовать других. Расизму здесь нет места, но мы все равно серьезно относимся к подобным обвинениям», — цитирует Хардунга немецкая Bild.
Хардунг утверждает, что игрок «Айнтрахта» использовал немецкое слово, которое сопоставимо со словами «чувак» или «приятель». «Мы можем исключить расизм, это языковой вопрос, и поэтому мы надеемся, что нам удалось также прояснить недоразумение с заинтересованными игроками и ответственными лицами в ФК «Ливерпуль», — добавил немец.
В январе 2024 года президент УЕФА Джанни Инфантино заявлял, что любая команда, болельщики которой будут уличены в расизме, должна быть немедленно дисквалифицирована из турниров под эгидой организации.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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6
|Челси
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|0-0
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7
|Ньюкасл
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8
|МЮ
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|0-0
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9
|Вест Хэм
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10
|Кр. Пэлас
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|0-0
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11
|Брайтон
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|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0-0
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13
|Фулхэм
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|0-0
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14
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
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|0-0
|0
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16
|Брентфорд
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|0-0
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17
|Нот. Форест
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|0-0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -