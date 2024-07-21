Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:27

Молодежная команда «Ливерпуля» дважды покидала поле из-за расистских оскорблений на турнире в Германии

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Молодежная команда «Ливерпуля» в возрасте до 18 лет дважды за два дня покидала поле после предполагаемых расистских оскорблений в адрес одного из игроков на молодежном турнире в Германии.

Английский Sky Sports сообщает, что в матче против молодежной команды франкфуртского «Айнтрахта» один из игроков немецкой команды якобы использовал расистское оскорбление в адрес одного из футболистов «Ливерпуля», после чего тренерский штаб, игроки и руководство в полном составе решили покинуть поле. Позже «Ливерпуль» обратился к организаторам турнира с просьбой провести расследование инцидента.

В свою очередь, спортивный директор «Айнтрахта» Тиммо Хардунг опроверг обвинения в расизме. «Айнтрахт Франкфурт» — многокультурный клуб, и у нас есть четкие ценности, по которым мы живем и которым постоянно требуем следовать других. Расизму здесь нет места, но мы все равно серьезно относимся к подобным обвинениям», — цитирует Хардунга немецкая Bild.

Хардунг утверждает, что игрок «Айнтрахта» использовал немецкое слово, которое сопоставимо со словами «чувак» или «приятель». «Мы можем исключить расизм, это языковой вопрос, и поэтому мы надеемся, что нам удалось также прояснить недоразумение с заинтересованными игроками и ответственными лицами в ФК «Ливерпуль», — добавил немец.

В январе 2024 года президент УЕФА Джанни Инфантино заявлял, что любая команда, болельщики которой будут уличены в расизме, должна быть немедленно дисквалифицирована из турниров под эгидой организации.

Источник: Sky Sports
ФК Ливерпуль
Читайте также
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Российские истребители не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США
В суде подтвердили причастность экс-замминистра обороны Иванова к получению взятки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холанн рассказал, что отец заставлял рубить его дрова

«Манчестер Сити»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперникипо играм в межсезонье
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости