Молодая звезда "Айнтрахта" выбирает между Англией и Италией

Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович предположил, чемпионат какой страны больше всего подходит для него. Ранее сообщалось, что в 21-летнем футболисте очень заинтересован "Реал".

– Физически Бундеслига очень требовательна, – цитирует Йовича Football Espana. – После игры с "Челси" и "Интером" в Лиге Европы я почувствовал, что АПЛ или Серия А меня вполне устроят. То, как играют там команды, подходит для меня.

Йович в сезоне-2018/19 провел 32 матча и забил 17 голов в чемпионате Германии, а также отметился 10 мячами в 14 играх Лиги Европы.