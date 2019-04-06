Мохамед Салах: "Забить мяч после восьми игр молчания - это что-то особенное"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах после матча 33-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:1) отметил, что был очень рад своему голу. Форвард забил мяч впервые с 9 февраля.

- Забить юбилейный мяч после восьми матчей без голов - это что-то особенное, - приводит ВВС слова Салаха. - Я нападающий и должен забивать голы.

Этот гол стал для Салаха 50-м в чемпионате Англии в составе "Ливерпуля". Египтянин - лидер по скорострельности клуба. Ему понадобилось 69 матчей, чтобы достичь этой отметки. Ранее рекорд принадлежал Фернандо Торресу - 72 игры.