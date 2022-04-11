Мохамед Салах вышел на второе место по результативным действиям за «Ливерпуль» в АПЛ

Форвард Мохамед Салах вышел на второе место по очкам по системе «гол+пас» за «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

В матче против «Манчестер Сити» египтянин отдал один ассист на Садио Мане. Теперь в активе нападающего 159 очков по системе «гол+пас». Таким образом форвард обогнал Робби Фаулера и вышел на второе место за всю историю «Ливерпуля» в АПЛ. Лидером является Стивен Джеррард, в его активе 212 очков.

В текущем сезоне Салах провел в АПЛ 29 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 11 ассистов.