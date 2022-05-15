Мохамед Салах уверен, что успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча с «Челси» в Кубке Англии ответил на вопрос о том, успеет ли он восстановиться после повреждения до финала Лиги чемпионов.

Футболист получил травму 14 мая в финале турнира. На 33-й минуте египтянина сбили в центре поля, форвард не смог продолжать игру. Вместо него вышел Диогу Жота.

«Конечно, конечно! Все будет хорошо», — сказал Салах Liverpool ECHO.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также заявил, что травма 29-летнего форварда не серьезная.