Салах стал первым игроком в истории АПЛ с 10 голами и 10 передачами в четырех сезонах подряд
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два гола и сделал две результативные передачи в матче с «Тоттенхэмом» (6:3) в 17-м туре АПЛ.
Египтянин в этом сезоне набрал 26 (15+11) очков по системе «гол+пас». Форвард забил минимум 10 мячей и сделал 10 голевых пасов в четвертом сезоне АПЛ подряд. По данным портала Squawka, 32-летний нападающий стал первым игроком в истории АПЛ, кто установил такой результат.
Ранее Салах также стал единственным игроком АПЛ с 10 голами и результативными передачами до Рождества (25 декабря).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|
2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|
6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
7
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|
16
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|0 : 2
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|0 : 4
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|1 : 1
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 5
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|0 : 0
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|0 : 0
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|0 : 3
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|3 : 6
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4
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