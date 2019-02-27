Мохамед Салах: "Самое важное для меня - выиграть АПЛ"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что хочет выиграть премьер-лигу. 26-летний египтянин добавил, что всегда старается забивать как можно больше голов.

- Было бы прекрасно забить 50-й гол, 51-й и 52-й. Я всегда стараюсь забивать как можно больше голов и играть лучше, - приводит слова Салаха Sky Sports. - Рекорды - это прекрасно, но для меня самое главное - выиграть премьер-лигу. "Ливерпулю" предстоит большая неделя: три матча за восемь дней. Если мы преуспеем, то останемся лидерами в турнирной таблице.

В текущем сезоне Салах провел 36 матчей за "Ливерпуль", забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. "Красные" занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков после 27 туров.

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