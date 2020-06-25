Мохамед Салах с нетерпением ждет победу в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после победы над «Кристал Пэлас» в 31-м туре чемпионата Англии отметил, что вся команда потивирована на победу в лиге.

— Это здорово побеждать подобным образом, и это было отличное выступление, — цитирует BBC Салаха. — Все игроки мотивированы на победу в лиге, и мы мотивированы на лучший футбол за закрытыми дверями. Мой гол — заслуга Фабинью, я просто пробежал, но это был отличный мяч. Такая игра, как с «Эвертоном», могла случиться в любое время, мы были не в лучшей форме, но должны были отреагировать и сегодня у нас все получилось хорошо.

Прекрасно себя чувствую. С тех пор как я приехал сюда, сказал, что хочу выиграть премьер-лигу. В прошлом году мы отлично выступили, но не выиграли.