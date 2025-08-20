Салах — после признания лучшим игроком сезона в АПЛ: «Я хотел быть знаменитым и обеспечивать свою семью»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал признание лучшим игроком сезона АПЛ-2024/25 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

«Были ли у меня амбиции завоевывать награды, когда я рос в Египте? Конечно, я хотел стать футболистом, я хотел быть знаменитым и обеспечивать свою семью, но вы не задумываетесь о серьезных вещах, когда вы все еще в Египте. Когда ты растешь, ты начинаешь смотреть на вещи по-другому, у тебя появляются амбиции, и ты начинаешь видеть картину в целом», — цитирует 33-летнего египтянина BBC.

В сезоне-2024/25 Салах забил 29 голов и отдал 18 результативных передач в 38 матчах чемпионата Англии.

Нападающий выиграл награду в третий и рекордный раз. Ранее он становился лучшим по итогам сезонов-2017/18 и 2021/22. По два раза награду выигрывали Марк Хьюз, Алан Ширер, Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Кевин де Брейне.