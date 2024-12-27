Салах: «Хочу выиграть АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Лестером» (3:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Этот сезон ощущается по-другому. Я хочу выиграть премьер-лигу, мы реально хотим ее выиграть. Давайте сделаем это! Но помните, что самое главное — продолжать работать и оставаться скромными», — сказал Салах в эфире Prime Video Sport.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. «Красные» не проигрывают во всех турнирах с середины сентября.