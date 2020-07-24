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Мохамед Салах: «Когда выигрываешь ЛЧ или АПЛ, пропадает голод. Нужно просто сохранять его»

13:55

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о следующем сезоне для своей команды.

— Когда ты выигрываешь турниры вроде Лиги чемпионов или АПЛ, голод пропадает, — цитирует Goal.com Салаха. — Все дело в том, как поменять психологию. Нужно заставить себя продолжать двигаться вперед, чтобы сохранять голод сезон за сезоном. Не знаю, почему для нас якобы невозможно выиграть чемпионат два или три раза. Все дело в голове. Если мы сохраним наш голод и продолжим бороться на все сто, то нам вполне по силам повторить успех этого сезона и вновь взять титул.

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