Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 6-го тура АПЛ.

«Мы были слишком самоуверены на старте. У нас имелось четыре атакующих игрока на поле, но все действовали в одном ключе, без креатива. Я люблю перерывы. Второй тайм начался хорошо, и 20-25 минут мы играли отлично. Могли забить больше, но соперник вернулся в игру. Нам пришлось приложить много усилий, но парни справились. Хорошо выигрывать 2:0 или 3:0 в каждой игре, но это происходит только тогда, когда в таких матчах готов выкладываться на все 100%», — цитирует Клоппа Sky Sports.

После шести сыгранных матчей «Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 13 очками, «Шеффилд» — на 19-м с одним очков. Лидирует «Эвертон», у которого 13 очков и игра в запасе.