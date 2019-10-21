Моджи назвал тренера, с которым «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу чемпионов за три года

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что «Манчестер Юнайтед» не прогадает, пригласив на тренерский мостик Массимилиано Аллегри.

— При всем уважении к Мойесу и Сульшеру, Аллегри намного сильнее их обоих. Он вернет «МЮ» к победе в чемпионате и будет сражаться с «Ювентусом», «Реалом», «Барселоной» и «Ливерпулем» за победу в Лиге чемпионов. Уверен, ему хватит двух лет, чтобы выиграть АПЛ и трех, чтобы завоевать ЛЧ, — заявил 82-летний Моджи Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Эвертон» в случае ухода из команды Марку Силвы. Последним местом работы 52-летнего итальянца является «Ювентус», который он покинул летом 2019 года.