«Мне все равно, «Спартак» или «Уфа». Выкладываюсь на 100 процентов». Ловрен — о самоотдаче
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился секретом работы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
— Вы общались с Клоппом сразу после трансфера в «Зенит»? — вопрос Ловрену.
— Да, но подробностей раскрывать не буду. Он сказал только хорошие вещи и пожелал удачи.
— Чем так крут Клопп?
— Назову это трудовой этикой. Клопп ставит перед футболистами задачу усиленно работать. Вот почему я хочу показать всем: не важно, играешь ты против тульского «Арсенала» или «Лацио» с «Боруссией», настрой должен быть одинаковым. Вот этому я научился в «Ливерпуле». Выкладываться нужно не только на матчи с «Челси» и «МЮ». Необходимо постоянно и стабильно поддерживать высокий уровень игры. Так что для меня все равно, с кем играет «Зенит» — со «Спартаком» или с «Уфой». Я в любом случае отдаюсь игре на сто процентов. Хочу передать молодому поколению такой подход.
(Гоша Чернов)
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