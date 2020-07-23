«Мне повезло быть частью «Ливерпуля». Хендерсон поблагодарил одноклубников за чемпионство
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что не провел бы хороший сезон без помощи одноклубников. После вручения чемпионского кубка он таже поблагодарил всех тренеров и команду.
— Очевидно, приятно слышать хорошие вещи в свой адрес, но в то же время это не совсем обо мне. Это о команде, — цитирует пресс-служба клуба Хендерсона. — Я не был бы там, где сейчас, без игроков, с которыми играл, с тех пор, как перешел в «Ливерпуль», без тренеров, с которыми работал, и без команды, которая последние несколько лет была очень сильной. Все очень помогли мне. Мне повезло стать частью этого футбольного клуба, и мне посчастливилось работать с некоторыми удивительными людьми, которые также помогли мне. Я всегда старался отдавать все, что получал, и всегда старался становиться сильнее каждый сезон, и буду продолжать это делать.