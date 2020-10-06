Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани поделился впечатлениями от перехода в английский клуб.

Соглашение с 33-летним уругвайцем рассчитано на один сезон с возможностью продления на год.

— «МЮ» — один из величайших клубов мира, поэтому находиться здесь — настоящая честь, — приводит слова Кавани официальный сайт клуба. — Я очень много работал в свободное время, и мне не терпится представлять этот невероятный клуб.

За свою карьеру я играл перед одними из самых страстных футбольных болельщиков, и я знаю, что в Манчестере будет то же самое. Мне не терпится окунуться в атмосферу «Олд Траффорд», когда фанаты смогут безопасно вернуться на стадион.

Я с нетерпением жду возможности продолжить писать свою маленькую историю в книге о футболе, и я знаю, что я должен сфокусироваться на том же, что и всегда, — работа, работа, работа. Я поговорил с тренером, и это увеличило мое желание носить эту прекрасную футболку.