Mirror: «Манчестер Сити» может подписать вратаря «Порту» Кошту

«Манчестер Сити» летом может приобрести вратаря «Порту» Диогу Кошту, сообщает Mirror.

По информации источника, в контракте 25-летнего голкипера есть пункт об отступных в размере 63 миллионов фунтов. В «Ман Сити» считают эту сумму завышенной и рассчитывают, что им удастся купить футболиста за 50 миллионов, учитывая хорошие отношения между новым спортивным директором английского клуба Уго Вианой и агентом игрока Жорже Мендешем.

В этом сезоне Кошта провел 41 матч за «Порту» во всех турнирах, в 18 из которых сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Его контракт с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года.