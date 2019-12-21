Мино Райола: «Погба хочет выигрывать титулы с «МЮ»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, прокомментировал слухи о том, что француз может покинуть «МЮ» уже зимой. В английской прессе появилась информация, что Погба за «МЮ» больше не сыграет.

— Поль хочет быть успешным и счастливым, выигрывать титулы. Он хочет делать это с «Манчестер Юнайтед», — цитирует The Telegraph Райолу. — Да, со стороны «Реала» был большой интерес, но «МЮ» не отпустил Погба в свое время. Мы не стали раздувать из этого истории. Я работаю в полном согласовании с игроком.