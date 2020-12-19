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Минамино забил первый гол за «Ливерпуль» в АПЛ

15:47
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Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино забил свой первый гол в АПЛ.

25-летний японец отличился на 3-й минуте матча 14-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Форвард отличился впервые за 18 встреч в турнире.

Минамино перешел в «Ливерпуль» в январе 2020 года из «Зальцбурга» за 8,5 миллиона евро. Всего на счету Минамино 4 гола и 1 результативная передача в 29 матчах за мерсисайдцев.

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