Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино отреагировал на слухи о своем переходе в «Саутгемптон».

«Я не знаю, что случится в это трансферное окно, но предсезонную подготовку я проведу в «Ливерпуле» и постараюсь показать себя с наилучшей стороны», — приводит Goal слова Минамино.

Во второй половине сезона-2020/21 Минамино выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. 26-летний японец провел 10 матчей за «святых» и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

9 июня сообщалось, что «Саутгемптон» ведет переговоры по выкупу игрока у «Ливерпуля».