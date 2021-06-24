Минамино отреагировал на слухи о своем переходе в «Саутгемптон»
13:14
Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино отреагировал на слухи о своем переходе в «Саутгемптон».
«Я не знаю, что случится в это трансферное окно, но предсезонную подготовку я проведу в «Ливерпуле» и постараюсь показать себя с наилучшей стороны», — приводит Goal слова Минамино.
Во второй половине сезона-2020/21 Минамино выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. 26-летний японец провел 10 матчей за «святых» и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
9 июня сообщалось, что «Саутгемптон» ведет переговоры по выкупу игрока у «Ливерпуля».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/minamino-unsure-on-liverpool-future/80cbhb9wk9s1sk02n1e2e9uu
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