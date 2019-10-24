Милота дня. Руни с сыновьями в свой день рождения

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни разместил в своем официальном Twitter фотографию с сыновьями в свой 34-й по счету день рождения.

— Спасибо всем за поздравления, наслаждаюсь пребыванием c cыновьями, — подписал фотографию Руни.

Англичанин является пятикратным победителем АПЛ, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.