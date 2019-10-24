Милота дня. Руни с сыновьями в свой день рождения
16:35
Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни разместил в своем официальном Twitter фотографию с сыновьями в свой 34-й по счету день рождения.
— Спасибо всем за поздравления, наслаждаюсь пребыванием c cыновьями, — подписал фотографию Руни.
Англичанин является пятикратным победителем АПЛ, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.
Thanks for the birthday wishes everyone. Enjoying it with my boys ? pic.twitter.com/r4cYwwEGQK— Wayne Rooney (@WayneRooney) October 24, 2019
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