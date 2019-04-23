Милнер впервые в жизни болеет за "МЮ". Но манчестерское дерби смотреть не будет

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер признался, что будет болеть за "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии против "Манчестер Сити". Милнер родился в Лидсе (местный "Лидс Юнайтед" - враги "МЮ") и ранее защищал цвета "Ман Сити". Однако "Ливерпулю" на руку потеря очков "Манчестер Сити".

- Я буду болеть за "МЮ" впервые в моей жизни, - цитирует Daily Mirror Милнера. - Честно говоря, я не буду смотреть их матч. Это бесполезная трата энергии. Я ничего не смогу сделать с этим. Возможно, я выключу на несколько часов телефон. Может, схожу купить еды.

На данный момент "Ливерпуль" лидирует в таблице АПЛ, опережая "Ман Сити" на 2 очка. Однако у команды Хосепа Гвардьолы есть игра в запасе.