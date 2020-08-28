Милнер трогательно поздравил Барри с окончанием карьеры

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал завершение карьеры хавбека Гарета Бэрри.

Оба игрока вместе выступали за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и сборную Англии.

— Поздравляю Гарета с невероятной карьерой, — написал Милнер в Instagram. — Что за парень, что за партнер, что за противник!

39-летний английский футболист является рекордсменом АПЛ по количеству проведенных матчей (653). Бэрри становился чемпионом Англии (2011/12) и обладателем Кубка страны (2011) вместе с «горожанами».