Милнер рассказал, чем ему не нравится система ВАР

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказал скептическое отношение к системе ВАР.

«Я вообще не фанат этого, — приводит слова Милнера The Guardian. — Возможно, это говорит о себе старая школа, но я думаю, что к ВАР остается много вопросов. Технология фиксирования взятия ворот невероятна, мгновенное решение. Но очень сложно использовать ВАР, когда у вас по-прежнему существуют несколько мнений по поводу принятого решения. Вы забиваете, происходит выплеск эмоций, а затем поступает сигнал от ВАР. Приходится ждать, гол это или нет.

Ранее недовольство системой ВАР выразил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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