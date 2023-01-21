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Сегодня, 17:57

Милнер о ничьей с «Челси»: «У нас были шансы выиграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Челси» (0:0).

«Мы всегда хотим побеждать в домашних матчах, мы знаем, в какой ситуации мы сейчас находимся. Мы должны держаться вместе, продолжать усердно работать. Мы смогли не пропустить, что порадовало нас. У нас были шансы выиграть игру. Это были две команды, которые сейчас играют не лучшим образом. Поэтому нужно было выигрывать битву.

Когда у вас трудный период в команде, я думаю, важно, чтобы вы держались вместе и боролись за матчи, именно здесь все начинается. Это небольшой шаг в правильном направлении, но нам еще предстоит пройти долгий путь к тому, чего мы хотим», — приводит слова Милнера BT Sport.

Команда Юргена Клоппа с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Грэма Поттера располагается на 10-й строчке с 29 баллами.

29 января «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля «Челси» проведет матч с «Фулхэмом» в АПЛ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Джеймс Милнер
ФК Ливерпуль
ФК Челси
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Грэм Поттер: «Позитивный день, кроме того факта, что мы хотели взять три очка»

Маунт о ничьей с «Ливерпулем»: «Я чувствую, что ситуация улучшается»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 19 13 3 3 50-20 42
3
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
4
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 19 6 5 8 18-27 23
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 - : -
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 - : -
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 - : -
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 22
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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