Милнер похвалил «Астон Виллу» за матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после победы над «Астон Виллой» (4:1) в третьем раунде Кубка Англии отметил игру соперников. Из-за вспышки коронавируса клуб из Бирмингема играл молодежным составом.

«У них хорошие ребята, они хорошо постарались, — цитирует Милнера ВВС. — В первом тайме они забили гол и продолжили играть. В итоге мы добились результата, но это не идеальная ситуация для нашей команды. Нам нужно продолжать упорно работать, чтобы добиваться желаемого. Мы знаем, что нужно было сыграть лучше. Мы не сделали этого, особенно в ситуации с их голом».

В составе победителей отличились Садио Мане (дважды), Джорджиньо Вайналдум и Мохамед Салах. У хозяев забил Луи Бэрри.