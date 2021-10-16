Милнер отдал голевую передачу в 18-м сезоне подряд
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер стал автором результативной передачи в матче 8-го тура АПЛ против «Уотфорда».
Для 35-летнего англичанина этот голевой пас стал первым в сезоне-2021/22. Как сообщает Squawka, футболист отдавал как минимум одну результативную передачу на протяжении всех 18 сезонов в профессиональной карьере.
2002/03: 1— Squawka Football (@Squawka) October 16, 2021
2004/05: 1
2005/06: 8
2006/07: 5
2007/08: 2
2008/09: 8
2009/10: 12
2010/11: 6
2011/12: 3
2012/13: 4
2013/14: 7
2014/15: 11
2016/17: 3
2017/18: 3
2018/19: 4
2019/20: 2
2020/21: 1
2021/22: 1
James Milner has provided an assist in 18 Premier League seasons. pic.twitter.com/0Wrmhs5PgN
Наибольшее количество голевых пасов Милнер отдал в сезоне-2009/10, когда выступал за «Астон Виллу» (12).
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