Милнер обратился к болельщикам «Ливерпуля» после ряда неудачных матчей команды
22:17
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в своем Twitter прокомментировал последние результаты команды и обратился к болельщикам.
«You'll Never Walk Alone (песня, которую исполняют болельщики команды, — Прим. «СЭ») сейчас очень важна. Если себя жалеть, ничего хорошего не произойдет, оправдания не помогут.
Борьба за возвращение на прежнее место зависит от всех нас. Мы сильнее всех, когда объединяемся — игроки и болельщики. Вместе», — написал Милнер.
«Ливерпуль» после 19 туров АПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице.
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