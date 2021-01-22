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Милнер обратился к болельщикам «Ливерпуля» после ряда неудачных матчей команды

22:17
Джеймс Милнер. Фото Twitter
Джеймс Милнер. Фото Twitter
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в своем Twitter прокомментировал последние результаты команды и обратился к болельщикам.

«You'll Never Walk Alone (песня, которую исполняют болельщики команды, — Прим. «СЭ») сейчас очень важна. Если себя жалеть, ничего хорошего не произойдет, оправдания не помогут.

Борьба за возвращение на прежнее место зависит от всех нас. Мы сильнее всех, когда объединяемся — игроки и болельщики. Вместе», — написал Милнер.

«Ливерпуль» после 19 туров АПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице.

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