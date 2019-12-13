Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, который в субботу, 13 декабря, продлил контракт с клубом, прокомментировал свое решение, сообщает пресс-служба английской команды.

«Мне повезло и мне выпала такая честь играть в этом клубе в течение четырех с половиной лет, это было потрясающее время, когда я видел, как клуб меняется и развивается, — приводит слова Милнера пресс-служба «Ливерпуля». — Мне нравится приходить на тренировки каждый день, работать с этой группой игроков, с этим главным тренером и быть частью этого футбольного клуба».

«У нас были переговоры с клубом, и этот вариант продолжения карьеры был для меня, очевидно, идеальным, именно этим я и хотел заниматься — оставаться и играть на самом высоком уровне так долго, как только смогу».

«Ливерпуль» — невероятное место, и мы очень, очень хорошая футбольная команда, и, надеюсь, мы сможем продолжать улучшать свою игру".

«Ливерпуль» продлил контракт с Милнером