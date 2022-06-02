Милнер и Бэйл награждены орденом Британской империи

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер и нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл были награждены орденом Британской империи, сообщает BBC.

Милнер и Бэйл награждены за заслуги перед футболом и за благотворительность.

Милнер в составе «Ливерпуля» выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Бэйл в составе «Реала» становился трехкратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.