Миллиардер Рэтклифф и катарские инвесторы прошли 1-й этап процедуры покупки «МЮ»
Британский миллиардер Джим Рэтклифф и инвесторы из Катара успешно прошли 1-й этап процедуры покупки «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.
По данным источника, семья Глейзеров, владеющая клубом, дала «зеленый свет» предложениям миллиардера и объединению под руководством катарского шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани.
Компания Raine Group, посредник в осуществлении сделки, сообщила претендентам о том, что они перешли на вторую стадию из трех. Утверждается, что переговоры будут проходить в условиях строжайшей секретности.
При этом потенциальные покупатели до сих пор не получили подробной финансовой информации об активах, несмотря на то, что направили предварительные предложения больше двух недель назад.
Ранее сообщалось, что представители «МЮ» встретятся с потенциальными покупателями в течение двух недель. Переговоры пройдут в Лондоне и Манчестере.
В ноябре 2022 года семья Глейзеров, которая владела «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|
5
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|40-28
|39
|
7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
8
|Брайтон
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|25
|5
|6
|14
|17-36
|21
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
|4.03
|15:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|2 : 0
|4.03
|18:00
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 2
|4.03
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|4 : 0
|4.03
|18:00
|
Челси – Лидс
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|1 : 0
|4.03
|20:30
|
Саутгемптон – Лестер
|1 : 0
|5.03
|17:00
|
Нот. Форест – Эвертон
|- : -
|5.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|6.03
|23:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4