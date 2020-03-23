Миллиардер из США готов приобрести «Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» может заручиться поддержкой солидного инвестора. Председатель правления «баранов» Мел Моррис, на протяжении последних двух лет ищущий новых инвесторов, начал переговоры с американцем Майклом Деллом, входящим в топ-25 самых богатых людей планеты по версии Forbes, сообщает The Telegraph.

Основной вопрос заключается в том, каков будет размер пакета акций, который приобретет глава компании MSD Capital. Делл хочет стать самым крупным акционером клуба.

Ранее 55-летний миллиардер уже присматривался к нескольким английским клубам. Последним в списке его интересов был «Сандерленд» в прошлом году.

В настоящий момент «Дерби Каунти» занимает 12-е место в чемпионшипе, отставая на 5 очков от зоны плей-офф.