«Милан» согласовал трансфер Жиру из «Челси»
20:25
Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к переходу в «Милан», сообщает Sky Sport Italia. Стороны уже согласовали трансфер за 1 миллион евро, плюс еще около 1 миллиона в виде бонусов.
Ранее стало известно, что 35-летний француз согласовал с итальянским клубом условия контракта на два года.
В сезоне-2020/21 Жиру сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 11 мячей.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/07/08/giroud-calciomercato-milan
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