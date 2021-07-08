«Милан» согласовал трансфер Жиру из «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к переходу в «Милан», сообщает Sky Sport Italia. Стороны уже согласовали трансфер за 1 миллион евро, плюс еще около 1 миллиона в виде бонусов.

Ранее стало известно, что 35-летний француз согласовал с итальянским клубом условия контракта на два года.

В сезоне-2020/21 Жиру сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 11 мячей.