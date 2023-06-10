«Милан» попытается подписать контракт с хавбеком Тилемансом

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Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Милане», сообщает журналист Даниэле Лонго.

По информации издания, исполнительный директор «россонери» Джорджио Фурлани инициировал переговоры с агентом Питером Смитсом, который представляет интересы полузащитника.

Футболистом также интересуется «Рома», «Астон Вилла» и «Галатасарай».

В сезоне-2022/23 Тилеманс сыграл 37 матчей за «Лестер», забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.