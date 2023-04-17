«Милан» интересуется форвардом «МЮ» Гринвудом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов «Милана», сообщает Relevo.

21-летний форвард не выходит на поле с января 2022 года, когда его девушка объявила футболиста в изнасиловании. В феврале этого года с англичанина сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» не вернул его в состав, поскольку проводит внутреннее расследование ситуации.

Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.