«Милан» хочет приобрести хавбека «Челси» Лофтус-Чика

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football.London.

По информации источника, итальянский клуб начал переговоры с «синими» по поводу возможного трансфера.

Действующее соглашение хавбека с «Челси» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 28 матчей за «аристократов» и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.