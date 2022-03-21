«Милан» готов подписать Дивока Ориги на четыре года

Форвард «Ливерпуля» Ориги может продолжить карьеру в «Милане»

«Милан» все еще хочет летом купить форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги, который по окончании сезона, скорее всего, станет свободным агентом.

По данным журналиста Николо Скиры, итальянцы готовы предложить 26-летнему игроку четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год. Клуб ведет переговоры с агентом бельгийца. Сам футболист хочет покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.