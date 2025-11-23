Артета: «Арсенал» доминировал над «Тоттенхэмом». Эзе мог забить четыре или пять голов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что «канониры» могли забивать больше голов в матче с «Тоттенхэмом» (4:1) в 12-м туре АПЛ.

«Для нас это особенный день. Мы знали о том, насколько важен этот матч, и о том, что он значит для наших болельщиков. Возможность подарить им такую радость — это прекрасно. Честно говоря, Эберечи Эзе мог забить четыре или пять мячей. Он хороший игрок, который может создавать волшебные моменты. Мы доминировали на протяжении всего матча. Мы создали множество моментов и были очень близки к тому, чтобы забить гол. Мы сохраняли терпение», — сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» набрал 29 очков и лидирует в таблице чемпионата. «Тоттенхэм» с 18 очками — на 9-й строчке.

В 13-м туре «Арсенал» сыграет на выезде с «Челси» 30 ноября, «Тоттенхэм» примет «Фулхэм» 29 ноября.