Микель Артета: «Я не должен убеждать футболистов переходить в «Арсенал». Все понимают, что это за клуб»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих требованиях к футболистам команды.

— Все знают, что «Арсенал» значит для всего мира, — цитирует Goal.com Артету. — Все хотят сюда перейти, мы прекрасно понимаем, что мы за клуб. Я не должен убеждать футболистов переходить в «Арсенал». Если это нужно делать, то это точно не лучшее начало отношений. Хочу с самого начала слышать от игрока: «Что мы должны сделать? Я хочу играть за эту команду и действовать в том стиле, котором хочу». Те же самые требования у меня и к тем, кто выступает за «Арсенал» сейчас.