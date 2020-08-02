Микель Артета: «Я должен поблагодарить Гвардьолу, во многом благодаря нему я стал тренером»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:1) в финале Кубка Англии. Трофей стал первым для испанского специалиста в качестве рулевого «канониров».

— Я должен поблагодарить Хосепа Гвардьолу, потому что я стал главным тренером во многом благодаря нему, — цитирует BT Sport Артету. — Если бы кто-то сказал мне, когда я начинал свой путь, через что мне предстоит пройти. Просто посмотрите, какая атмосфера у нас в раздевалке, чего мы добиваемся — я больше всего горжусь этим. Мы невероятно завершили сезон, который получился для нас непростым. Меня взяли в «Арсенал» для того, чтобы я вернул команду туда, где она действительно заслуживает быть, и выигрывал трофеи. Спасибо клубу и болельщикам за то, что поверили в меня, а игрокам — за то, что показали волю к победе.