Микель Артета: «Я давал Езилу шансы и был честен к нему»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вывод полузащитника Месута Езила из заявки команды на сезон-2020/21.

— Я старался изо всех сил, давал Езилу шансы и был честен по отношению к нему, — приводит Sky Sports слова Артеты. — Месут — футболист нашей команды, он был очень важен в последние несколько сезонов. Я уважаю это, но мое дело — принимать решения, которые будут полезны для команды и клуба. Я пытаюсь это делать, а потом объясняю свои решения, потому что людям нужны ответы на их вопросы. Я даю свои ответы, неважно, верят мне или нет, соглашаются или нет. Я должен принимать решения, которые считаю верными и мозгом, и сердцем.

Езил выступает за «Арсенал» с 2013 года. После вывода из состава 32-летний немец раскритиковал клуб и Микеля Артету за несправедливое отношение к нему.