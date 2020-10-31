Микель Артета: «Я давал Езилу шансы и был честен к нему»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вывод полузащитника Месута Езила из заявки команды на сезон-2020/21.
— Я старался изо всех сил, давал Езилу шансы и был честен по отношению к нему, — приводит Sky Sports слова Артеты. — Месут — футболист нашей команды, он был очень важен в последние несколько сезонов. Я уважаю это, но мое дело — принимать решения, которые будут полезны для команды и клуба. Я пытаюсь это делать, а потом объясняю свои решения, потому что людям нужны ответы на их вопросы. Я даю свои ответы, неважно, верят мне или нет, соглашаются или нет. Я должен принимать решения, которые считаю верными и мозгом, и сердцем.
Езил выступает за «Арсенал» с 2013 года. После вывода из состава 32-летний немец раскритиковал клуб и Микеля Артету за несправедливое отношение к нему.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.