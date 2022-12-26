Артета: «Нкетиа приносит огромную пользу «Арсеналу». Вот почему он с нами»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о нападающем лондонской команды Эдди Нкетиа.

«С каждым днем я все больше верю в Эдди Нкетию, потому что ежедневно мы видим, какую пользу он приносит в команду, каким хорошим человеком он является, как он прогрессирует в футбольном плане. Он всегда полностью выкладывается на поле, вот почему он с нами — он ключевой игрок в нашей команде», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Нкетиа выступает за клуб из Лондона с 2020 года. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний англичанин сыграл за «Арсенал» 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.